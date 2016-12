Mourinho, il suo primo anno a "zeru tituli" 

15:59 - Josè Mourinho sembra destinato a chiudere la stagione con i suoi odiati "zeru tituli". C'è lo scudetto, il suo Chelsea è ancora in corsa, è vero: ma è molto difficile. Il tecnico portoghese non fa drammi: "Arrivare fin dove siamo arrivati è stato molto buono. Non è stata una brutta stagione e abbiamo messo le basi per la prossima. Ho sempre detto che sarebbe stato un anno di transizione. Mercato? Prenderemo solo due giocatori. Diego Costa è dell'Atletico".

"Rispetto all'anno scorso ci siamo migliorati - ha spiegato ancora Mourinho -. Oggi non sono felice, quando lo sarò due giorni dopo una sconfitta vorrà dire che devo smettere di allenare. Ma ho grandi capacità di reazione, penso già alle prossime due partite e alla prossima stagione. Vogliamo chiudere al meglio, con la consapevolezza di aver dato tutto, anche se non penso che abbiamo possibilità di vittoria in Premier League".

Il Chelsea, a due giornate dalla conclusione, è a -2 dal Liverpool capolista e a +1 sul City, che ha però una gara da recuperare. Il fatto di finire la stagione a mani vuote non lo terrorizza: "Ho sempre detto che sarebbe stata una stagione di transizione, mi preoccuperò solo se avremo gli stessi risultati nei prossimi due anni. Finito il campionato mi concederò due settimane di vacanza e poi mi metterò nuovamente a lavorare. Mercato? Prenderemo solo due giocatori. Diego Costa? E' un buon attaccante ma gioca per l'Atletico".

Sul suo palmares, per la prima stagione e dopo 20 trionfi in 12 anni (6 al Porto, 6 al Chelsea, 5 all'Inter, 3 al Real Madrid), compare la cifra zero. Niente di cui rammaricarsi, per il tecnico più vincente degli Anni Duemila. Ma su questo "zeru tituli" (fatto salvo il miracolo Premier League, e allora Mou chissà che spettacolo...), i nemici sono già pronti a far rullare i tamburi.