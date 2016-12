Mourinho: "I giovani calciatori pensano solo ai soldi. Al Real giocatori vanitosi" 

17:40 - Farà discutere e dividerà. Come suo solito. Come solo Mourinho sa fare. Anche con l'ultima uscita, l'ultimo suo affondo, quello contenuto nell'intervista alla rivista Esquire. "Una volta - ha dichiarato il tecnico del Chelsea - i giocatori miravano a guadagnare e diventare ricchi al termine della loro carriera, ora no, ora pensano solo a firmare contratti milionari quando ancora non hanno fatto nulla, non hanno mai giocato una partita in Premier o in Champions". Perché si chiede allora Mourinho? "Perché questo è il messaggio che arriva dal contesto in cui vivono" la risposta che si dà il portoghese. "A volte, quando ero al Real Madrid, mi capitava di vedere calciatori vanitosi che prima di entrare in campo, mentre l'arbitro li aspetta nel tunnel degli spogliatoi pensavano solo a mettersi in fila e specchiarsi". Che fare allora? "Bisogna cercare di insegnar loro l'importanza di faticare, per costruirsi una carriera e per conquistare titoli sul campo e non sognare solo di guadagnare un milione in più o in meno. Bisogna portare ai giovani l'esempio di professionisti come Lampard o Terry". Una "questione sociale" secondo Mourinho: "Per me è difficile dire ai miei giocatori di non twittare sull'autobus mentre andiamo allo stadio quando vedo che i miei figli fanno lo stesso. Ma quando lavori coi ragazzi devi per forza cercare di capire il loro mondo...".