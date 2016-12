Mourinho e la maledizione del 22 maggio: 4 semifinali e 4 ko dopo l'addio all'Inter

17:48 - La maledizione di Bela Guttmann. La chiamano così. Dal 1962 è l’anatema lanciato dal tecnico ungherese che ha tolto il sorriso ai tifosi del Benfica: cacciato dopo aver vinto la Coppa Campioni, Guttmann se ne andò avvertendo i dirigenti del club portoghese che per cento anni non avrebbero mai più vinto una coppa europea. E da lì sette finali tutte perse. Forse oggi è presto per parlare di un’altra maledizione. Certo è che dal 22 maggio 2010 il cammino continentale di José Mourinho ha sempre avuto un tratto comune. Sinistro. Quattro semifinali consecutive in Champions, quattro eliminazioni: tre con il Real Madrid, una col Chelsea.



Stagione 2010/11: passa il Barcellona che vince 2-0 all’andata e pareggia poi 1-1 al ritrono. Stagione 2011/12: in finale ci va il Bayern che dopo un doppio 2-1 ha la meglio ai calci di rigore, frantumando il sogno merengue proprio al Bernabeu. Stagione 2012/13: altra tedesca, altro ko, questa volta contro il Borussia Dortmund che con il poker di Lewandowski costruisce all’andata il ponte verso Wembley, vanificando il disperato tentativo degli spagnoli al ritorno. La quarta e ultima sberla è invece freschissima, un manrovescio di Simeone che dopo quaranta anni ha riportato in finale l’Atletico. E Mou, una volta ancora, a casa. Ancora e sempre eliminato: da quella notte di primavera al Bernabeu, quella del Triplete interista, e da quel pianto e da quella fuga sulla macchina di Florentino Perez senza neppure tornare a Milano per salutare il popolo nerazzurro con la coppa attesa per 45 interminabili anni, la Champions ha sempre voltato le spalle al tecnico portoghese. Forse è presto, ma i numeri iniziano a crescere. Dopo quella di Bela Guttmann, la maledizione del 22 maggio?