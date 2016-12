Mourinho: "Dormo tranquillo, abbiamo il 50% di possibilità di passare" 

21:42 - Mourinho è sereno e tranquillo alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions contro l'Atletico Madrid: "Ho la massima fiducia nei miei giocatori e questa sera dormirò tranquillo". L'allenatore del Chelsea pensa alla partita: "Sia noi che loro abbiamo le stesse possibilità di passare dopo lo 0-0 dell'andata. Sarà un match deciso dai dettagli, magari da un solo gol". Lo Special One ritrova anche Hazard: "E' pronto per giocare".

"L'Atletico Madrid èun'ottima squadra, ha tutto il mio rispetto. E' in semifinale di Champions League e a due vittorie dal titolo della Liga, gioca un buon calcio, difende con ordine e sa segnare", l'analisi del tecnico portoghese.

"Il calcio attuale è pieno di filosofi" che lo accusano di difensivismo, ma Josè Mourinho replica stizzito: "Una squadra senza equilibrio non è una squadra". Mou non vuole rinunciare al suo calcio: "Una squadra che non sa difendere non può vincere", la difesa del portoghese, che insegue la terza finale di Champions.