Mourinho al veleno: "I tifosi del Chelsea meritano rispetto"

16:18 - Mourinho al veleno contro la Federazione inglese. "I nostri tifosi meritano rispetto. L'Atletico giocherà domenica solo perché il Valencia ha giocato giovedì", ha tuonato lo Special One dopo le polemiche sul mancato anticipo del match col Liverpool in vista della gara di Champions. Poi una battuta sulle voci di mercato che lo riguardano: "Io al Manchester United? Neanche per sogno, ho un contratto col Chelsea".

Mou alza la tensione in vista della sfida-scudetto. E lo fa a suo modo, attaccando tutto e tutti. Soprattutto la Premier League, rea a suo avviso di non aver tutelato la sua squadra in vista del match di ritorno contro l'Atletico. "Andremo a Liverpool per vincere, nessuno gioca per perdere - ha spiegato, riferendosi all'idea di mandare in campo le secondo linee -. Ma i tifosi del Chelsea chiedono di essere rispettati, sanno quello che ha fatto il club per il calcio inglese negli ultimi dieci anni. Loro vogliono che daremo il massimo con qualsiasi giocatore decideremo di mettere in campo". "L'Atletico giocherà domenica soltanto perché il Valencia ha giocato in Europa League", ha proseguito.



Poi una secca smentita alle voci di mercato che lo indicano tra i papabili per la panchina dei Red Devils: "Io allo United? Neanche per sogno, come si fa a dire certe cose? Ho firmato un contratto di quattro anni con il Chelsea e ho detto che il club non deve preoccuparsi di me, non voglio lasciare". Infine il punto sugli infortunati: "Terry e Hazard non giocheranno questo fine settimana e non credo possano giocare mercoledì, ma spettiamo e vediamo".