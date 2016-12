Mou: "Gol-line technology anche in Champions"

08:42 - Dopo l'apertura di ieri da parte di Nicchi all'introduzione dello spray e della gol-line technology in Serie A, anche Mourinho si dice compiaciuto delle novità introdotte al Mondiale: "La tecnologia sulla linea di porta è un'innovazione molto semplice. Sono contento che noi in Inghilterra l'abbiamo introdotta già da tempo. Speriamo che venga utilizzata anche in Champions League" ha detto nella sua rubrica a Yahoo.

"La tecnologia nel calcio è indispensabile, andrebbe usata di più. Io ho perso una semifinale di Champions per un goal fantasma: non è qualcosa di ammissibile" ha continuato l'allenatore del Chelsea, che amplierebbe l'apporto tecnologico anche ad altri aspetti del calcio: "Non credo sia un dramma se si stoppa il gioco per qualche secondo per permettere al quarto uomo seduto davanti al monitor di avvisare l'arbitro di un fuorigioco, un gol non regolare o un rigore. Il gioco diventa sempre più veloce, sempre più complesso per gli arbitri e ancora più difficile per i guardalinee".