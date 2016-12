Mou a Zanetti: "Vieni al Chelsea, e... "

22:47 - José Mourinho avrebbe formulato a Javier Zanetti l'invito ad andare al Chelsea. Per la prossima stagione nel ruolo di calciatore, visto che il capitano interista ha ancora in mente di giocare una stagione. Poi, dal 2015, nei panni dirigenziali, ruolo da definire e comunque nel cuore del Chelsea. Non ci sono altri particolari, sul tema. Ma basta e avanza per accendere la curiosità.

Javier Zanetti, una vita da interista. Con tutti i primati a corredo, comprese le 851 partite ufficiali con la maglia dell’Inter, 5 scudetti , la Champions League, i 16 trionfi dell’era Moratti con il quale ha condiviso, dal luglio 1995, i 18 anni di vita in comune nerazzurra.

Zanetti è interista dentro, sta vivendo la sua ultima (forse) stagione da calciatore, ora è un po’ ai margini della prima squadra, ma comunque è sempre lì: pronto a scendere in campo ora che ha 40 anni e 3 mesi. Il suo futuro? Non ha ancora deciso: se tenersi stretta un’altra stagione da calciatore e aspettare il 2015 per la carriera da scrivania; o anticipare tutto al prossima estate.

Che fare? Dipende dalla voglia e dall'occasione. Moratti non avrebbe dubbi a proporgli un ruolo in società. Ma ora comanda Thohir e quel ruolo ci potrebbe essere: più sì che no, ma non è più come prima, un discorso fra lui e Moratti.

Così ecco arrivare, dicono, una proposta da parte di un altro interista-dentro, José Mourinho: che dopo tre anni a Madrid e il ritorno al Chelsea, dove si sente un re, ha sempre nella testa la “sua” Inter, indissolubile legame di due stagioni uniche: lui legato all’Inter e gli interisti tutti, ancora e sempre, legatissimi a lui. E ora la “voce” di questa proposta che avrebbe fatto a Zanetti: il 2014-2015 come giocatore a Londra, poi la scia da dirigente. Sempre al Chelsea, con Mou.

Che cosa dire? Zanetti può raccogliere le idee e decidere. L’Inter nel cuore gli rimane, con Thohir deve capire come sarà, con Mourinho sa come andrà, ma si tratta di cambiare vita e lui a Milano e dintorni ha messo le radici e anche più. Comunque sia, interista per sempre resterà.

Un'ultima cos: fra il 2000 e il 2001, il Real Madrid aveva chiesto a Zanetti di lasciare l'Inter e accasarsi a Casa-Real. L'Inter, i quei momenti, non stava granché bene. Ma lui disse no, grazie. Stavolta?