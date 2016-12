Mou a Mancini: "Non mi faccia ridere..." 

15:56 - Mancini contro Mourinho. Il giorno dopo. Perché tocca a Mou dire la sua, a proposito della paternità dei successi dell'Inter 2005-2010, ovvero le 4 stagioni di Mancio e le 2 di Mou. "La battuta di Mancini? L'Inter di Mou ha vinto grazie a lui? Mi viene da ridere". Andrà avanti chissà per quanto. O ci si ferma qui, visto che lo stesso Mancio, dopo aver letto di quella sua battuta, aveva precisato: "Non ho mai parlato in quei termini". Tant'è. Certe cose sono anche dei fantastici passatempo per gli appassionati.

Un breve riassunto, per ricordare. Mancini ha costruito la prima parte dell'era-Inter, dal 2004 al 2008: 3 scudetti (il primo da Calciopoli), 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane. Poi Mourinho, dal 2008 al 2010: 2 scudetti, 1 Champions League, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana. Poi la stagione Benitez-Leonardo: per Rafa Supercoppa italiana e Intercontinentale; per Leo la Coppa Italia.

Se chiedete ai tifosi dell'Inter, l'impatto-Mourinho non ha confronti: è l'uomo del Triplete, del mito. A più ragionati discorsi, si parla di Mancini: vero, l'idea e la pratica dell'Inter che torna a vincere è roba sua, merito suo.

Mancini ha detto: "I successi di Mourinho sono stati magnifici. E c'è anche il mio contributo". Appunto.

Mourino ha poi replicato: "L'Inter del Triplete aveva Eto'o, Pandev, Milito, Sneijder, Lucio e Thiago Motta: sei giocatori che Mancini non aveva perché li ho portati io all'Inter. Solo cinque erano anche suoi giocatori. Giocavano solo quei cinque, nell'anno del Triplete?".

Fine (apparente) dei discorsi. Stasera c'è Galatasaray-Chelsea.