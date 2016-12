Morte Ciro Esposito, indagati quattro ultrà giallorossi

19:51 - Svolta nelle indagini sulla morte di Ciro Esposito, il tifoso napoletano deceduto a causa delle ferite riportate negli scontri prima della finale di Coppa Italia. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati altre 4 persone. Si tratta degli ultrà giallorossi perquisiti due settimane fa dalla Digos. Per loro l'accusa è di concorso in omicidio. Sono sospettati di essere i complici di Daniele De Santis.

Gli inquirenti ritengono che i quattro indagati siano gli stessi che il 3 maggio scorso, con il casco in testa, si trovavano con "Gastone" durante l'assalto a un pullman di tifosi azzurri diretto all'Olimpico per la finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli. Al primo accenno di reazione dei tifosi napoletani che, a distanza, avevano notato l'assalto al bus, gli assalitori fuggirono. De Santis fu raggiunto in un vialetto adiacente viale Tor di Quinto e qui avvenne la sparatoria culminata nel ferimento di Ciro Esposito, poi deceduto dopo 52 giorni di agonia, e di altri due sostenitori partenopei.



I complici di "Gastone" fecero invece perdere le loro tracce. I nuovi indagati saranno interrogati prossimamente dai pm Eugenio Albamonte e Antonino Di Maio, titolari dell'inchiesta giudiziaria.