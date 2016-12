Moratti: "Sarà un gran derby. E per il Triplete..."

16:05 - "Sarà un grande derby". "Una partita speciale per i fenomeni del Triplete". E altre cose da Massimo Moratti. Il quale, comunque sia l'Inter di oggi, era e rimane il Presidente. Attorno all'assemblea dei soci, la parole del presidente onorario in un momento decisivo per la storia presente e futura del club nerazzurro in questa intervista.

Presidente, che derby sarà domenica sera?

"Il Milan è in crescita, Seedorf mi sembra che abbia fatto un buon lavoro. L'Inter sta giocando bene, lo si è visto nelle ultime tre partite. Io credo che sarà un bellissimo derby, importante per tutte e due le squadre".

Thohir ha ribadito la sua piena fiducia a Mazzarri, anche per la nuova stagione.

"E allora perché chiederlo anche a me, che ho voluto e portato Mazzarri all'Inter".

Che Inter sta nascendo?

"Dal punto di vista calcistico, cambia poco. Stiamo lavorando per migliorare la squadra, cercando giocatori per comarev le lacune che si pensava fossero state colmate la scorsa estate. Succede sempre, con le squadre. Dal punto di vista societario, prima c'era una figura, una famiglia che garantiva per tutto. Ora è l'Inter a garantire se stessa, una società e una struttura assieme che guardano al domani".

Domenica sarà l'ultimo derby di Zanetti. Con la squalifica della Curva per Inter-Lazio, non ci sarà la festa per il capitano.

"Zanetti è un campione molto stimato che ha fatto la storia sportiva del club. C'è tutto il tempo per valutare cosa è stato e cosa sarà per lui un nuovo ruolo. Dopodiché io penso alla straordinaria impresa del Triplete, Zanetti e tutti gli altri, e penso a una partita speciale che sarà giocata con tutti loro in campo, per celebrare un evento unico, fin qui, nella storia del calcio italiano. Dovrebbe essere a ottobre".

Fra gli eroi del Triplete, anche Milito: che sta per lasciare.

"A Milito dobbiamo l'eterna gratitudine della nostra storia, lui che nelle ultime tre gare alla conquista del Triplete ha segnato tutti e quattro i gol dell'Inter, tutti decisivi".