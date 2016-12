Moratti: "Le sentenze di Calciopoli spiegano quegli anni"

10:43 - Massimo Moratti torna a parlare e lo fa da tifoso "contento per la squadra, che è migliorata" e da presidente ancora avvelenato sul tema Calciopoli: "Le sentenze? Hanno acclarato la colpevolezza di certe persone che rendono l'idea delle difficoltà passate dall'Inter". Il sassolino gettato via dalla scarpa vale un tuffo in un passato da dimenticare ma mai dimenticato. Per il futuro, invece, c'è solo il rammarico per una rincorsa partita in ritardo.



"Se i giocatori fossero partiti prima - dice infatti - ora lotterebbero per la Champions". Il momento della sua Inter, però, lo soddisfa eccome: "La squadra gioca bene e Mazzarri sta dimostrando le qualità per le quali era stato scelto: e cioè dare sicurezza ai giocatori". Per quel che riguarda se stesso e il suo ruolo, invece, Moratti chiarisce che "non ho nostalgia del mio nuovo ruolo: vivo tutto più da tifoso. Mi piace che Thohir sia sempre più vicino alla squadra, ai problemi della società, ha entusiasmo, è lucido nelle decisioni e mi fa piacere perché è una persona adatta".

Resta il tempo per un accenno al mercato: "Vidic è un ottimo acquisto, ha esperienza e semmai l'unica cosa che mi dispiace è che vuol dire che Samuel non ci sarà più nell'Inter. Di certo, quello del capitano dello United è un acquisto per far tornare l'Inter ai posti che le competono".