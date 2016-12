Moratti-Inter: voci insistenti di divorzio

13:30 - Massimo Moratti potrebbe a breve lasciare la carica di presidente onorario. Ci sono tanti indizi. A Pinzolo non si è visto e non era mai successo che non stesse vicino alla squadra nella fase di preparazione. I rapporti con Thohir sono sempre più complicati. E dopo l'ultimo incontro sono anche più tesi. Moratti infatti non ha gradito lo snellimento massiccio della struttura societaria avvenuto in queste ultime settimane.



Il gruppo dell'indonesiano non ha guardato in faccia a nessuno. E dopo Branca, sono stati allontanati anche il direttore organizzativo Filucchi, ora al Cagliari con Zeman, il dottor Combi e il team manager Cordoba. Inoltre non è stata rinnovata a Milly, la signora Moratti, la qualifica di direttore artistico del club.

In totale sono stati licenziati trenta dipendenti, tutti legati in qualche modo alla famiglia. Ai più sembrava impossibile che Moratti potesse restare nel club con una percentuale così ridotta dopo esserne stato padre padrone per diciotto anni. E in effetti ora sembra essersene accorto lo stesso ex presidente.

Il disimpegno economico, comunque, non ci sarà, almeno non nell'immediato. Angelo Mario, attuale vice, ha infatti ottimi rapporti con Thohir e ne condivide, a differenza del padre, una visione più moderna del club. Ma dalla prossima stagione Massimo Moratti potrebbe non essere più al suo posto in tribuna a San Siro. E sarebbe una vera rivoluzione.