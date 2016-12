Moratti fa pace con Thohir 

12:19 - A volte basta una cena per tornare a sedersi insieme in tribuna. Erik Thohir e Massimo Moratti si sono incontrati per chiarire cose non dette, magari indigeste. Sembra tutto superato, tanto che Moratti è intenzionato a presentarsi per il debutto a San Siro in campionato contro il Sassuolo, domenica 14 settembre, dopo l'assenza per il play off di Europa League. Sarà lui ad essere solo stavolta perché Thohir tornerà in Italia soltanto in occasione del turno infrasettimanale contro l'Atalanta.

A quel punto i due torneranno a tifare vicini proprio come lo scorso 10 maggio in occasione del successo sulla Lazio e la conquista di un posto in Europa League. Una serata da ricordare anche per l'addio al calcio di Javier Zanetti, dell'annuncio di Moratti, non di Thohir, della nuova carica di vicepresidente per l'argentino.

Sono trascorsi quattro mesi, sembra passato un secolo. Quell'Inter è stata spazzata via dai mancati rinnovi dei veterani, dal mercato che ha portato molti volti nuovi pur con un occhio al bilancio. Una sfida anche per Walter Mazzarri che respinge al mittente l'accusa di bollito e che punta a un posto in Champions perché la finale 2016 si giocherà a San Siro e l'Inter vuole almeno provare ad esserci.