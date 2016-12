Moratti, dopo il Cagliari spunta il Livorno

13:17 - Massimo Moratti ha un progetto: acquisire il pacchetto di maggioranza del Livorno, visto che Aldo Spinelli ha annunciato che a fine stagione lascia. E' una voce che riporta il Corriere Fiorentino e fa parte di una sorta di "nostalgia" nei riguardi del presidente onorario dell'Inter, al quale tre mesi fa era stata attribuita l'idea di acquisire il Cagliari da Cellino, impegnato nell'avventura al Leeds e a disimpegnarsi dal club sardo.

Si tratta di voci, soltanto di voci. Sull'asse Livorno-Cagliari, Moratti ha la gran parte delle sue attività imprenditoriali, è ancora titolare del 30 per cento del pacchetto azionario dell'Inter, i conti con Thohir saranno sistemati in modo definitivo solo a fine aprile, e non risultano progetti della famiglia Moratti di una permanenza nel calcio, al di là della presidenza onoraria dell'Inter e del ruolo di vicepresidente effettivo del figlio, AngeloMario.