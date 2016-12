Moratti compra il Cagliari? Cellino: "Vedremo..."

13:17 - La voce circola da un po'. Ma ora le indiscrezioni sull'interesse di Massimo Moratti per il Cagliari sono sempre più insistenti e incalzanti. Le ultime notizie a riguardo arrivano da "La Nuova Sardegna", che riporta le parole del presidente Cellino. Interrogato sull'argomento, il boss dei sardi prima ha liquidato tutto con un "non diciamo scemenze", ma poi ha aggiustato il tiro con un vago "vedremo...".

Trattative ufficiali, per ora, non ce ne sono. Ma le voci sull'affare si rincorrono e Cellino potrebbe decidere di puntare tutto sul Leeds. Moratti, del resto, in Sardegna è di casa, ha grossi investimenti e ha appena fatto cassa cedendo l'Inter a Thohir. Stando ai giornali locali, qualcosa di vero sull'interesse dell'ex patron nerazzurro ci sarebbe e qualcuno ha azzardato anche un possibile incontro tra Cellino e Moratti all'inizio di settimana prossima. Da Milano, nel frattempo, da casa Moratti arrivano solo "no comment". Attenzione però: a volte, chi tace acconsente.