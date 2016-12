Moratti, addio Inter: divergenze con Thohir

19:52 - All'Inter titoli di coda per Moratti. Stando al Corriere dello Sport, l'ex numero uno nerazzurro non condivide idee e strategie di Thohir e avrebbe deciso di rinunciare alla carica di presidente onorario, lasciando libero il campo. Un addio importante, che, a meno di clamorosi ripensamenti, potrebbe arrivare già nel corso dell'assemblea dei soci di ottobre. Dopo quasi venti anni di Inter, Moratti si prepara a salutare.

Chiari i motivi alla base del divorzio dell'ex patron, che, a otto mesi dall'avvicendamento con il tycoon, sembra ormai maturo. Questione di ruoli, ma non solo. Sulla gestione della società con Thohir ci sono idee diverse e negli ultimi tempi l'indonesiano ha fatto piazza pulita degli uomini di Moratti. Nel dettaglio, non sono piaciuti la bocciatura di Branca e di quasi tutti gli uomini di fiducia dell'ex numero uno (via il dottor Combi, il resto dello staff medico e il team manager Cordoba). Anche la diversa posizione assunta in Lega non è andata giù al presidente onorario.



Thohir sta cambiando tutto e, forte di un significativo aumento nelle entrate, procede spedito nella sua rivoluzione. A discapito di Moratti, ovviamente, che mal sopporta il ruolo di presidente onorario senza alcun potere. A livello personale tra Moratti e Thohir non ci sono fratture, ma solo divergenze sulla gestione del club e sulle scelte chiave per impostare il futuro societario. Per ora ET ha chiesto all'ex patron di non mollare, ma alla prossima ricapitalizzazione Moratti potrebbe decidere di rinunciare alla carica e uscire definitivamente di scena.