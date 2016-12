Morata già scalpita: "Juve, tra un mese sarò pronto"

17:21 - Prima la Champions da comprimario, poi la telenovela di mercato, poi la grande occasione alla Juventus, quindi la beffa: infortunio al ginocchio. Sembrava una maledizione, ma Alvaro Morata è già pronto a tornare. Ai microfoni di AsTv l'attaccante spagnolo afferma: "Il ginocchio va meglio. Sto recuperando bene, e penso di tornare tra 30-35 giorni". Solo un piccolo incidente di percorso, dunque. Tra un mese la Juve riavrà il suo golden boy.

Non sarà facile vincere la concorrenza della collaudata coppia Tevez-Llorente e di Giovinco, superstite della diaspora degli attaccanti (Quagliarella, Vucinic e Osvaldo, il cui prestito non è stato riscattato). Ma Morata ha tutte le qualità per ritagliarsi il suo spazio. In fin dei conti se in casa Juve è stato scelto è proprio per questo. Un mese di tempo per riassestarsi definitivamente, poi si farà sul serio.