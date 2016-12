Montpellier, Niang rischia 5 anni di prigione

15:51 - Una bravata che questa volta potrebbe costare molto caro. Tempi duri per M'Baye Niang, l'ex attaccante del Milan ora in prestito al Montpellier. Dopo l'incidente stradale con la sua Ferrari, il francese ha confessato di essere lui alla guida del mezzo benché non potesse. Niang ora può essere accusato di "guida pericolosa per la vita di terzi", "omesso soccorso" e "guida nonostante l'annullamento della patente". Rischia fino a cinque anni di carcere.