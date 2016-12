Montpellier, Niang distrugge la sua Ferrari 

12:03 - Da quando è arrivato al Montpellier, M'Baye Niang ha ritrovato la via del gol, ma deve aver perso quella della buona condotta su strada. Sta di fatto che il giovane ex milanista è stato protagonista di uno spettacolare incidente che per sua fortuna non gli ha causato conseguenze fisiche, anche se ha visto malconcia la sua Ferrari. Niang è uscito dal centro sportivo del club francese, dove è in prestito, ed è stato protagonista di questa brutta disavventura arrivata il giorno dopo la bella vittoria sul Reims.