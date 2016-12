Montolivo vuole l'Europa col Milan. E lo United lo cerca

20:35 - Il capitano del Milan, Riccardo Montolivo, ha le idee chiare per rilanciare i rossoneri nel prossimo futuro. "Dobbiamo fare punti per raggiungere l'Europa League - ha spiegato a un evento a Milano -. E' fondamentale per trattenere i campioni nonostante il prestigio di questo club". Montolivo ha parlato anche di Seedorf: "Siamo con lui e i passi avanti si stanno vedendo. Da parte nostra nessuna polemica". E su Balotelli: "Sta facendo benissimo".

Il numero 18 rossonero al momento è infortunato ma sulla via del recupero: "Sto meglio, conto di rientrare in gruppo già questa settimana ed essere a disposizione per Genova". L'analisi della stagione del Milan e del momento rossonero però sono molto lucide e obiettive: "Anche nelle partite perse c'è stata applicazone. Abbiamo migliorato diversi aspetti, ma ora siamo riusciti a dare una minima continuità ai risultati. Chiaramente non basta, dobbiamo continuare così per conquistare l'Europa e dare un motivo in più ai nostri campioni di voler restare con questa maglia, anche se non ce ne sarebbe bisogno".

La svolta è arrivata dopo la contestazione alla squadra contro il Parma: "Con l'arrivo di un nuovo allenatore come Seedorf è cambiato molto. E' normale che quando i risultati non vengono dall'esterno vengano sempre fuori problemi, ma noi siamo sempre stati uniti e nelle ultime partite lo abbiamo dimostrato. Rischiavamo di affondare, invece abbiamo rialzato la testa e siamo usciti da un momento nero, anche se non basta. Siamo tutti con Seedorf, da parte nostra non c'è mai stata polemica".

Infine un commento su Balotelli e sulla Nazionale: "E' normale aspettarsi molto da Mario - ammette Montolivo all'evento Simmenthal -. Le sue qualità le conosciamo tutti e c'è bisogno che le riesca ad esprimere con continuità come nelle ultime partite. Lui può farci fare il salto di qualità e per noi è troppo importante che giochi al meglio. I giocatori importanti devono assumersi le responsabilità ed è giusto che da lui ci si aspetti qualcosa di più. Bisogna lasciarlo tranquillo e in questo momento sta facendo molto bene. Nazionale? Non do niente per scontato, cercherò di convincere Prandelli a portarmi ai Mondiali. Cassano? Non faccio le convocazioni, ma sta facendo un campionato importante".



LO UNITED CHIAMA MONTOLIVO

Intanto da Manchester filtra una voce che riguarda il rossonero. Secondo FootballDirectNews.com, nel progetto di ricostruzione del Manchester United, David Moyes pensa a Montolivo come riferimento della nuova squadra. Non si conoscono altri particolari a riguardo, ma è cosa nota che allo United già dalla scorsa stagione guardavano a Montolivo come uno dei giocatori prediletti del campionato italiano.