Montolivo: "Inzaghi ha una marcia in più"

17:27 - Il Milan sta per ritrovare il suo capitano: il recupero di Riccardo Montolivo procede senza intoppi e il centrocampista potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi già dalla fine di ottobre, anche se lui steso ha detto di non porsi scadenze. Va meglio, ma oggi non serve fare annunci,. Il capitano ha parlato di tutto: da Inzaghi alla Nazionale, dai nuovi arrivati a Balotelli.

Il centrocampista si è fratturato la tibia lo scorso 31 maggio, durante i primi minuti dell'amichevole fra Italia e Irlanda. Lì è cominciato un calvario che adesso potrebbe finalmente terminare. Alla fine di settembre, infatti, Riccardo avrà una visita di controllo in cui si deciderà il suo pieno ritorno all'attività. Monto ha già accorciato i tempi di recupero e potrebbe tornare a disposizione del Milan già a fine ottobre (o novembre al massimo).

MONTOLIVO: IO, PIPPO E CONTE

Ed ecco le parole di Montolivo.

"Mi sento bene ma l'osso ha bisogno del suo tempo per guarire, navighiamo a vista e vediamo come risponde la gamba di volta in volta. Tempi di recupero? Difficile da stabilire, credo sia giusto aspettare, già a fine mese avrò una visita e potrò sapere qualcosa. Sia Inzaghi che Conte sono partiti bene, parlando del Milan, penso che chi ben comincia sia a metà dell'opera e vedo i ragazzi a totale disposizione di Pippo. Sto vedendo un Milan duro e diverso. Nazionale? No, viene dopo il mio Milan anche se Conte è venuto a parlarmi.

La cosa che più mi ha sorpreso di mister Inzaghi è la sua carica, durante l'esultanza credo si sia vista, e poi ha le idee chiare, cosa difficile per un tecnico giovane. Il suo primo punto del progetto è stato il rispetto delle regole, delle persone e del campo, tutti teniamo a questi dettagli.

L'esordio dell'Italia? Buona gara, Conte non si discute e neanche il valore della nostra nazionale nonostante una rassegna iridata disastrosa. Balotelli deve solo capire che non ha più diciannove anni, il suo talento non si discute ma deve migliorare nella gestione di altre cose. I nuovi acquisti? Bene, molto bene. Scudetto vedo Juventus e Roma"