Mondiali, Totti: "Andrei ai Mondiali e porto anche Cassano"

10:19 - Francesco Totti lascia tutti a bocca aperta. Dopo il ritorno in campo e il gol all'Udinese, il capitano giallorosso, a sorpresa, non chiude le porte a una eventuale chiamata del ct azzurro Cesare Prandelli per i Mondiali in Brasile: "Porterei Cassano e... il sottoscritto. Se sto bene non vedo perché no". L'attaccante della Roma ha poi parlato del campionato e della rivalità con la Juve: "Lo scudetto è andato al 99%".

L'attaccante giallorosso ha dato l'addio alla maglia della Nazionale dopo la vincita dei Mondiale 2006 in Germania. Negli ultimi anni più volte Francesco Totti è stato vicino al ritorno in azzurro, ma mai ha detto apertamente che avrebbe rivestito la maglia azzurra.



Il capitano della Roma, in un'anticipazione dell'intervista concessa al quotidiano 'Il Romanista' in edicola domani, si sofferma anche sul campionato della squadra di Rudi Garcia: "Lo scudetto è andato al 99%. Il prossimo anno la Roma deve restare questa, allenatore compreso". Chiara frecciata Miralem Pjanic, avvicinato a Psg nel mercato invernale e al Barcellona per quello estivo: "Non sto qui a dire ai giocatori di rimanere, è un giocatore giovane, è fenomenale e trovarne così in giro per il mondo nonè facile. Certo, una battuta gliela faccio spesso e volentieri, lui mi dice 'si si tranquillo'...".



Il numero dieci giallorosso ha chiosato con un pensiero per Strootman, operato proprio oggi ad Amsterdam: "La dedica a Kevin dopo il gol all'Udinese è di tutti e l'abbiamo fatta con il cuore, proprio perché questo è un gruppo unico, come quello del 2001".