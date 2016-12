Mondiali, Obama: "Orgoglioso dei calciatori americani"

10:19 - Barack Obama esulta nonostante la sconfitta per 2-1 ai supplementari contro il Belgio che ha costato l'eliminazione dal Mondiale alla nazionale Usa. Malgrado la birra che dovrà pagare al primo ministro belga Elio Di Rupo, come pegno per la scommessa persa, il presidente statunitense manifesta il proprio entusiasmo attraverso un tweet: "Sono molto orgoglioso della nostra nazionale. Vinceremo tutto prima di quanto il mondo possa pensare".

Lo stesso entusiasmo e ottimismo mostrato al termine della partita contro la Germania, seguita direttamente dalla Conference Room dell'Air Force One. La sconfitta contro i tedeschi, che avevo però sancito il passaggio agli ottavi per Dempsey e compagni, aveva lasciato fantasticare il presidente. "Te l’avevo detto Barack Obama #DiavoliRossi" la risposta di Elio Di Rupo in merito alla scommessa, ma in Usa la passione per il calcio è destinata ad aumentare, primo cittadino in testa.

Very proud of @USSoccer. We'll win it all sooner than the world thinks. #BelieveIt -bo

— The White House (@WhiteHouse) 1 Luglio 2014