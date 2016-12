Mondiali, il Brasile sbeffeggia Pelé e Ronaldo

14:04 - Da eroi in patria a barzellette. Pelé e Ronaldo sono stati presi di mira per i tanti ruoli da testimonial per il Mondiale che si svolgerà nell'estate del 2014 in Brasile. Le ironie sono culminate con un fotomontaggio che vede protagonisti O Rey, definito stupido, e il Fenomeno, soprannominato mongoloide, che indossano un cappellino da festa e dei buffi occhiali e la scritta "mascotte della Coppa". I due assi sono accusati di pensare più al denaro che alla promozione del loro luogo di nascita.