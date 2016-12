Mondiali: i 100 migliori di sempre, l'Equipe snobba gli azzurri

23:42 - Stilare classifiche non è mai semplice, mettere d'accordo tutti è ancora più difficile. Fatta questa premessa, fa discutere la classifica dei 100 migliori giocatori della storia dei Mondiali pubblicata da L'Equipe. Sistemati Pelé, Maradona e Ronaldo sui primi tre gradini del podio, la testata francese snobba gli italiani: il primo azzurro è Meazza, solo 13.o, seguito da Paolo Rossi, 17.o. Dimenticati campioni del calibro di Scirea e Tardelli.

Sono tanti effettivamente i giocatori che hanno segnato in maniera indelebile la Coppa del Mondo, come ricorda la carrellata di campioni completa la Top 10: Beckenbauer, Zidane, Garrincha, Gerd Mueller, Cruyff, Mattaheus e Jairzinho. Gli italiani in graduatoria sono Zoff (19.o), Buffon (48.o), Piola (61.o), Paolo Maldini (69.o), Roberto Baggio (71.o), Baresi (78.o), Facchetti (82.o), Bergomi (85.o), Materazzi (95.o), Riva (98.o) e Cannavaro (99.o). Di campioni azzurri ne mancano tanti, ma anche alcuni giocatori stranieri sono inseriti in discutibili posizioni: Platini è fuori dai primi 10, mentre Messi è addirittura al gradino numero 65. Una cosa è certa: domenica sera al Maracanà la Pulce avrà a disposizione 90 minuti per fare un potenziale balzo in avanti in questa classifica.