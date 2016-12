Mondiali: Dzeko bis, la Bosnia stende la Costa d'Avorio

11:49 - La Bosnia è già clima Mondiale. La formazione di Susic, in preparazione del suo esordio nella massima competizione internazionale, stende 2-1 in amichevole la Costa d'Avorio, squadra accreditata come possibile outsider in Brasile. A St. Louis, negli Stati Uniti, decide la doppietta di Dzeko (17' e 53'), inutile la rete nel finale di Drogba (91'): gioca tutta la partita Pjanic, mentre restano in panchina gli altri due "italiani" Lulic e Gervinho.

Grande entusiasmo sugli spalti dell’Edward Jones Dome, dove la Bosnia impone da subito il suo gioco e al minuto 17 sfonda: lungo lancio di Sunjic, Djakpa sbaglia il retropassaggio e costringe Gbohouo al miracolo su Visca ma non su Dzeko, che non fallisce il facile tap-in. Sul finale di primo tempo lo stesso attaccante del Manchester City si mangia altri due gol, ma la rete è rimandata solo alla seconda frazione: minuto 53, Pjanic serve Dzeko che controlla al volo e da fuori area insacca con un preciso destro. A metà ripresa allora Lamuchi butta dentro Drogba ed è proprio il bomber del Galatasaray a firmare l'1-2 al 91': punizione dal limite e palla sotto la traversa, quando ormai però per la Costa d'Avorio è troppo tardi.