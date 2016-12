Mondiali 2022, voci dall'Inghilterra: cena segreta per Platini-Qatar

12:53 - Ancora qualche giorno e tutto sarà più chiaro. Entro il 9 giugno, infatti, la Fifa farà luce sull'assegnazione dei Mondiali 2018 in Russia e 2022 in Qatar. Questi eventi, infatti, sono al centro di pesanti polemiche, nate dalle indiscrezioni di alcuni quotidiani britannici. Secondo il Daily Telegraph, il presidente della Uefa, Michel Platini, avrebbe incontrato in una cena segreta, Mohamed Bin Hammam, il principale lobbysta del Qatar.

Il summit segreto risalirebbe al 2 dicembre 2010 a Zurigo (un mese prima dell’assegnazione del Mondiale). A questo incontro sarebbe poi seguita una cena all'Eliseo con l'ex presidente della Francia Sarkozy, l'emiro del Qatar e il primo ministro dell'emirato. Dall'Inghilterra arriva forte anche la voce del primo ministro del Regno Unito, David Cameron: "Vedremo cosa succede con questa indagine in Coppa del Mondo e chissà che non ci siano possibilità per noi in futuro. C'è un'indagine in corso ed è giusto che faccia il suo corso. I miei ricordi di quella riunione non sono felici, le cose non furono organizzate bene dalla Fifa. Per quanto riguarda il futuro della Coppa del Mondo nel 2018, in linea generale dovremmo cercare di mantenere sport e politica separati, anche se è giusto ricordare che ci sono occasioni in cui è più corretto non prendere parte ad alcuni eventi sportivi".

Non si è fatta attendere, però, la smentita della Uefa. Secondo l'organizzazione calcistica europea, Platini avrebbe sì incontrato il lobbysta Bin Hammam, ma per motivi diversi dall'assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar. Sembra, anzi, che l'argomento della conversazione fosse la candidatura di Platini a presidente della Fifa, proposta dallo stesso Bin Hammam a Platini, che avrebbe anche declinato l'offerta.