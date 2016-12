Mondiali 2022, Blatter: "Assegnarli al Qatar? Un errore"

14:06 - Joseph Blatter si pente. Interpellato da un giornalista svizzero, il presidente della Fifa si è lasciato andare ad una pesante dichiarazione sulla scelta di assegnare i Mondiali del 2022 al Qatar: "Sì, è stato decisamente un errore: purtroppo tutti commettono degli errori nella propria vita". La considerazione sarebbe riferita alle altissime temperature del Paese, che impediranno di giocare il Mondiale in estate.

L'assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar ha da subito scatenato enormi polemiche per i problemi annessi. Piazzare il calendario della rassegna in inverno susciterebbe l'ira dei club e comporterebbe lo spostamento di tutti i campionati: una scelta al momento alquanto remota. A questo problema si è aggiunto anche quello umanitario, con i media che parlano di 400 morti nella realizzazione degli stadi a causa delle scadenti misure di sicurezza prese dal governo del Qatar e dalle condizioni disumane applicate dai datori di lavoro. Ma ormai tornare indietro sembra davvero difficile.