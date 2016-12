Mondiale, gaffe Argentina: un'azienda di abbigliamento comunica i 23 convocati

22:59 - Manca poco meno di un mese alla consegna della lista dei 23 che parteciperanno al Mondiale, ma l'Argentina si è già portata avanti. La stampa, infatti, è entrata in possesso dell'elenco che la Federazione ha consegnato a una azienda d'abbigliamento che ha il compito di confezionare i vestiti per la spedizione. Non c'è, come annunciato, Tevez: presenti gli "italiani" Andujar, Fernandez, Campagnaro, Biglia, Alvarez, Higuain e Palacio

Il direttore del dipartimento delle squadre nazionali dell'AFA, Ruben Moschella, ha cercato di rimediare a questa gaffe colossale: "I rappresentanti dell'azienda Etiqueta Negra, che vestirà la Seleccion per il Mondiale, ci ha sollecitato affiché fornissimo una possibile lista dei convocati per iniziare a preparare gli abiti. Quindi abbiamo mandato una bozza dell'elenco, di cui fanno parte tutti i giocatori impiegati nell'amichevole di Bucarest con la Romania. Non si tratta nel modo più assoluto della lista definitiva. Sabella non ce l'ha comunicata. Questo era solo solo un modo per guadagnare tempo con l'azienda d'abbigliamento".

Qualche tempo in una gaffe simile, per certi versi, era incappato il ct del Portogallo Paulo Bento, che aveva scritto su un foglietto di carta al ristorante i 24 che avrebbero fatto parte del gruppo . Salvo lasciarla nelle mani di persone poco affidabili, che ne rivelarono il contenuto alla stampa. Sabella, ammesso che non cambi idea, ha deciso di portare al Mondiale questi giocatori:

Portieri: Sergio Romero, Mariano Andújar, Agustín Orion.

Difensori: Ezequiel Garay, Federico Fernández, Pablo Zabaleta, Marcos Rojo, José María Basanta, Hugo Campagnaro, Nicolás Otamendi.

Centrocampisti: Fernando Gago, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ever Banega, Angel Di María, Maximiliano Rodríguez, Ricardo Alvarez.

Attaccanti: Sergio Agüero, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavezzi e Rodrigo Palacio.