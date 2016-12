Mondiale disabili, Ibrahimovic copre le spese della nazionale svedese 

15:26 - Un gesto che vale cento gol in rovesciata da centrocampo. E' quello compiuto da Ibrahimovic, che ha donato 40mila euro alla nazionale disabili mentali della Svezia che rischiava di non giocare il Mondiale appena iniziato in Brasile. Nonostante la qualificazione, la squadra scandinava non poteva partire per mancanza di fondi. Da qui la gara di solidarietà: molti campioni ci hanno messo la faccia, ma Ibra ha fatto di più staccando un assegno.

A rendere pubblica la vicenda è stato Stefan Jonsson, uno dei responsabili della squadra: "Il calcio è uno sport per tutti - ha detto Ibra attraverso il sito della federazione svedese - Quando ho saputo che c'erano delle difficoltà di tipo economico allora ho fatto sapere all'allenatore che avrei fatto il possibile per garantire la loro partecipazione ai Mondiali. Noi della nazionale maggiore non c'eravamo riusciti e la cosa mi aveva deluso molto. Adesso potrò vivere i Mondiali attraverso la loro partecipazione".



La coppa del mondo per disabili mentali è iniziata l'11 agosto. Dodici le nazionali in gara: Svezia, Francia, Sud Africa, Brasile, Argentina, Corea del Sud, Giappone, Germania, Polonia, Inghilterra, Olanda e Arabia Saudita. La squadra mediorentale è campione in carica.