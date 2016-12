Mondiale, Blatter bacchetta il Brasile, poi rettifica: "Andrà tutto benissimo"

17:25 - A cinque mesi dall'inizio del Mondiale, Joseph Blatter non nasconde la propria preoccupazione per il prossimo torneo iridato (12 giugno - 13 luglio): "Il Brasile è il paese organizzatore con i maggiori ritardi da quando io sto nella Fifa - dice il numero uno del calcio mondiale in un'intervista al giornale svizzero '24 Ore' -. Ed è stato anche quello che ha avuto più tempo per prepararsi, sette anni".

Sei stadi devono ancora essere consegnati e uno, l'Itaquerao di San Paolo, rischia di essere pronto soltanto a maggio. "Il Brasile - ha aggiunto Blatter - adesso si è reso conto che ha cominciato a fare le cose troppo tardi". Inevitabile la domanda sul rischio di nuove manifestazioni di protesta durante il Mondiale, tipo quelle che ci sono state nel giugno scorso durante la Confederations Cup. "Non le temo - ha commentato il presidente della Fifa -, anche se sappiamo che ci saranno manifestazioni e proteste. Quelle durante la Confederations Cup sono nate sui social network, ma non avevano obiettivi concreti o rivendicazioni autentiche. E' possibile che durante il Mondiale ce ne siamo di più concrete e strutturali. Ma il calcio sarà protetto, e poi non credo che i brasiliani attaccheranno direttamente lo sport che per loro è un'autentica religione".

LA RETROMARCIA DI BLATTER

Alle parole di Blatter ha replicato Dilma Rousseff, Presidente della Repubblica del Brasile. “Il Mondiale di calcio sarà un grande evento, che il nostro Paese saprà organizzare nel migliore del modi, facendo il bene di questo sport. Sarà il Mondiale dei Mondiali”. Una replica dai toni decisi, tant’è che il numero uno della Fifa, sei ore dopo quelle parole di preoccupazione, ha rettificato via Twitter.

''Concordo con quanto detto dalla presidente Rousseff. Il mondo intero sta aspettando la Coppa. Il Brasile sarà un ottimo padrone di casa'', ha scritto Blatter. ''Mancano 157 giorni all'apertura del torneo a San Paolo. I preparativi vanno a gonfie vele nelle 12 sedi. Brasile 2014 sarà un successo''.