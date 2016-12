Mondiale 2022, tangenti per votare il Qatar

11:49 - A 8 anni dall'inizio, il Mondiale in Qatar potrebbe già essere finito. L'ex membro esecutivo FIFA in rappresentanza del Qatar, Mohammed Bin Hammam, ha versato tangenti per milioni di dollari per ottenere l'assegnazione della rassegna nel 2022. Lo riporta il "Sunday Times", che sarebbe in possesso di documenti ed e-mail nelle quali sarebbero contenute le prove di questa corruzione. Probabile un'inchiesta della FIFA.

Nello specifico, Bin Hammam avrebbe versato somme fino a 200mila dolalri sui conti dei presidenti delle associazioni africane, oltre a una maxi-tangente del valore di 1.6 milioni di dollari all'ex presidente della Concacaf Jack Warner, che ricopriva anche la carica di vice-presidente della FIFA, dimessosi nel 2011.