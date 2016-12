Mondiale 2014, Ronaldo: "Brasile, mi fai vergognare"

16:52 - Stadi non ultimati, aeroporti vecchi, interventi di riqualificazione cancellati. A venti giorni dall'inizio del Mondiale il Brasile è un cantiere aperto. E il suo ambasciatore più imponente, Ronaldo, attacca la pessima organizzazione: "Provo imbarazzo e vergogna per l'immagine che il Brasile dà di sé. Provo vergogna per i ritardi nella consegna degli stadi e negli altri cantieri. Mi spiace che il mio Paese faccia una figura del genere".

"Certo - riflette Ronaldo - non possiamo dimenticarci che il Brasile non era certo un paradiso nemmeno prima... Gli stadi saranno sicuramente terminati. Purtroppo i problemi più seri sono legati a tutte quelle opere strutturali che il Mondiale avrebbe dovuto lasciare in eredità alla gente". Pochi giorni fa l'ex Fenomeno si era preso gli insulti dello scrittore Paulo Coelho ("Ronaldo è un imbecille") , schieratosi apertamente contro lo spreco di risorse per la Coppa del Mondo. "Mi è sembrata una tremenda mancanza di rispetto - spiega l'ex interista, che fa anche parte anche del comitato organizzatore dell'evento -. Un’offesa gratuita e maleducata, che sinceramente mi ha fatto perdere l'ammirazione che nutrivo nei suoi confronti. Coelho non sa di cosa parla, ormai chiunque è abituato a far prendere aria ai denti".

Nel frattempo è corsa contro il tempo per dotare l'Arena Itaquiera di San Paolo delle tribune provvisorie in vista della gara d'esordio fra la Selecao e la Croazia. I 10 milioni di euro stanziati per la Coppa del Mondo, fin qui, non bastano a tappare le numerose falle del Paese ospitante. "Comunque - conclude Ronie - il Mondiale sarà sempre una festa".