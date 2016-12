Mondiale 2014, il Portogallo recupera Cristiano Ronaldo e Meireles

20:18 - Buone notizie per il Portogallo. Gli infortunati illustri, Cristiano Ronaldo e Raul Meireles, sono tornati ad allenarsi in gruppo nel ritiro statunitense della nazionale lusitana, in New Jersey. Ronaldo è alle prese con i dolori alla coscia sinistra e una tendinite rotulea, mentre il centrocampista ha un problema alla quadricipite. Pepe, invece, continua a svolgere un lavoro individuale con esercizi specifici così come il portiere Beto.