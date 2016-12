Monaco, Ranieri verso l'addio: il sostituto sarà Zidane

14:05 - Clamorosa indiscrezione dell'Equipe. Claudio Ranieri la prossima stagione, con tutta probabilità, non sarà l'allenatore del Monaco. I risultati stanno rispettando le aspettative, ma il gioco non entusiasma i dirigenti e i giocatori, che si sarebbero lamentati per i suoi metodi di allenamento. La notizia è che, con tutta probabilità, il sostituto sarà Zinedine Zidane. L'ex juventino ora, è il secondo allenatore di Ancelotti al Real Madrid.

Zizou, grazie a una straordinaria carriera, è diventato il simbolo del calcio francese e potrebbe essere perfetto per il Monaco che vorrebbe diventare la squadra numero uno di Francia. Il Real Madrid avrebbe altri piani per l'ex fantasista della Juventus: dopo aver affiancato prima Mourinho e poi Ancelotti, dovrebbe essere lui il prossimo tecnico delle Merengues tra due anni.