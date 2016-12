Monaco, per la prossima stagione spunta l'ipotesi Allegri per la panchina

20:18 - A una settimana dall'esonero sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri torna a far parlare di sé. L’ex allenatore rossonero potrebbe essere il prossimo mister del Monaco. A rivelare la notizia in esclusiva è stato il settimanale “Chi” che uscirà in edicola domani. Secondo la rivista, il magnate russo Dmitrij Rybolovlev avrebbe messo gli occhi sull’ex allenatore rossonero. I contatti sono già avviati. Allegri potrebbe arrivare al Monaco a giugno.