Mistero Shakhtar: sei giocatori irrintracciabili

18:18 - Lucescu è tornato dalla Francia con 6 giocatori in meno. A far notizia però è che Fred, Douglas Costa, Alex Teixeira, Dentinho, Facundo Ferreyra e un giocatore rimasto ancora ignoto, sono letteralmente scomparsi senza lasciar traccia. Lo Shakhtar non ha riportato la notizia e addirittura nel sito ci sono le dichiarazioni di Texeira. Le voci provenienti dalla Francia, dove la truppa di Lucescu ha terminato la tournée, sembrano però più attendibili.

Sarebbe bello pensare che la fuga dei giocatori rappresenti solamente una "ragazzata" o ancor meglio una richiesta di trasferimento, ma è purtroppo molto più probabile che la scomparsa a una settimana dall'inizio del campionato sia dettata dalla paura di tornare in un Paese martoriato da una guerra spaventosa e crudele, senza contare che, proprio nella zona di Donetsk (eletta a capitale dai filo-russi), giovedì un aereo della Malaysia Airlines decollato da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur è stato abbattuto, provocando 298 morti.