Minala nel mirino-web. Lotito: "Quereliamo"

16:35 - Quanti anni ha Joseph Minala, camerunese della Lazio?

Da martedì mattina, il caso scuote il web, tra dubbi, parole di sdegno, battutacce e –quando serve- persino provocatorie esibizioni di assurde verità. I suoi 17 anni e mezzo, denunciati all'anagrafe e anche alla Federcalcio per il tesseramento sono sembrati troppo pochi, scrutando le foto. Le risposte della Lazio e del giocatore sono colme di rabbia, "ma come si possono scrivere certe cose, o pensarle?". "E' solo invidia", ha detto il ragazzo. (O glielo hanno fatto dire: fa lo stesso).

Bene. Il caso si poteva ritenere chiuso. Ma il web seguita ad essere alimentato e l'ultima è del sito Senego.net che riporta una (fantomatica) ricostruzione dei "Caso", parla di indagini, sfrutta il momento di clamore e lancia il titolo con un virgolettato di Minala –inventato di sana pianta?- e che fa sorridere. Minala dice: "La verità: io ad agosto festeggio i 42 anni". Bum.



Il piatto è servito per un’altra tornata di tormenti, risate, commenti: insani fino a che punto sappiamo, perché alla fine si potrebbero legittimamente offendere, e molto sul serio, il ragazzo, il club che lo ha tesserato, minacciare querele e quant'altro. Ferma restando la linea dello "scherzo" intorno al quale far fiorire questa età di 42 anni, evidentemente provocatoria.

Minala più vecchio di Javier Zanetti, per capire. E chi lo va a dire al capitano interista?

LAZIO FURENTE: QUERELIAMO

La S.S. Lazio S.P.A., "in riferimento alle notizie di stampa apparse in ordine sull'età anagrafica del calciatore Joseph Minala, conferma l'assoluta legittimità della documentazione depositata presso gli organi federali, denuncia l'ennesimo tentativo, da parte di ambienti ostili, di gettare luce sinistra sull'operato del Club. Preannuncia sin d'ora ogni azione mirante a far cessare un tale comportamento nel rispetto dei tifosi e dei calciatori, e si riserva di agire nei confronti dei responsabili per la tutela del buon nome della Società e del calciatore".

A confermare quanto dichiarato dalla Lazio ci pensa anche il procuratore, l'agente Diego Tavano, che ha negato qualsiasi contatto con il giornale che ieri ha riportato un'intervista secondo la quale il centrocampista biancoceleste avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni. "Il ragazzo non ha mai parlato con questo sito e dunque smentisco categoricamente la notizia. Stiamo valutando l'ipotesi di rispondere ufficialmente a queste illazioni".