Milito torna alle origini: presentato al Racing

Da lì è partito, lì ha segnato i primi gol e lì ha vinto il suo primo campionato nel 2001. Diego Milito, a 35 anni e con un palmares invidiabile, torna a vestire la maglia del Racing . Club tra i più gloriosi di Argentina (prima squadra argentina a vincere la Libertadores). E' stato presentato ed è già carico: "Voglio giocare il Clasico contro l'Independiente". Un pensiero anche per l'Inter: "Ciclo fantastico, ma questa è casa mia".

"Era il momento giusto per tornare e non ho mai messo condizioni, speculando sul mio ritorno", ha detto "El Principe". Il bomber ha firmato per un anno e mezzo. Ciò significa che giocherà anzitutto il campionato di Transición, che partirà ad agosto e sarà l'ultimo della storia dell'Argentina con la formula del torneo "corto", prima della grande riforma, che da febbraio 2015 darà vita al campionato a 30 squadre che durerà fino a dicembre dello stesso anno.

Milito ha giocato ad Avellaneda con la maglia biancoazzurra dal 1999 al 2004 segnando 37 gol in 148 partite. Poi le due fasi con la maglia del Genoa, intervallate dall'esperienza a Saragozza. Quindi il fantastico quinquennio all'Inter, con la sua firma impressa in tutte le principali tappe del triplete nerazzurro, compresa la doppietta in finale di Champions a Madrid contro il Bayern. E ora è pronto a ripartire per un'altra avventura. Nuova, ma non troppo.