Milan, vertice di mercato ad Arcore

23:31 - Dopo l'amichevole vinta contro il Monza, ad Arcore si è svolto un vertice per fare il punto sul mercato in vista della nuova stagione. Oltre al padrone di casa, Silvio Berlusconi, a Villa San Martino erano presenti la figlia Barbara, Adriano Galliani e il neo tecnico Filippo Inzaghi. Un incontro, cominciato alle 20.30 e terminato alle 23, che potrebbe aver dato una sensibile accelerata alle trattative che il club rossonero sta provando a chiudere.

Significativa la presenza di entrambi gli a.d. rossoneri, oltre che quella dell'allenatore, giunto al terzo vertice con la proprietà. Segnale che la serata è stata decisamente importante per il Milan, che nei prossimi giorni potrebbe chiudere qualche colpo soprattutto per quanto riguarda l'attacco.



I nomi caldi sono quelli di Nani e Cerci, anche se i rossoneri seguono con attenzione pure Ljajic e Isco. In uscita, invece, c'è Robinho, destinato a trasferirsi negli Stati Uniti con qualche mese di "parcheggio" in prestito in Brasile. Esattamente come accaduto con Kakà.