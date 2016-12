Milan-Verona, Seedorf: "E' un inizio importante, sono felice"

10:44 - Esordio con tre punti. Seedorf non poteva chiedere di meglio: "La vittoria è dedicata a tutti i milanisti, è un inizio importante e sono felice per questo gruppo. Ci aspetta ancora tanto lavoro, ma con le vittorie tutto viene più facile". L'olandese si sofferma su quanto avvenuto a fine match: "Ci siamo messi in cerchio tutti abbracciati, dopo le partite d'ora in poi lo faremo sempre, non importa il risultato. Così ci guardiamo tutti in faccia".

Seedorf analizza così la difficile gara col Verona: "'Nel primo tempo dopo aver perso palla facevamo subito pressione e potevamo giocare con quattro giocatori di qualità davanti. Così si crea sempre qualcosa, gli interpreti sono fondamentali. I miei sono stati bravi nel primo tempo a fare questa pressione davanti e a tenere il Verona nella metà campo. Il focus è stato ritrovare la gioia di giocare a pallone, perché tutti amano giocare il calcio, facendo allenamenti specifici per toccare il pallone".



Intanto Balotelli gli dedica il gol su rigore: "Già lo conoscevo e non sono per niente sorpreso dal feeling che abbiamo sviluppato in questi giorni. Mario è un ragazzo molto dolce e un grandissimo talento, e spero di aiutarlo a crescere. Lui ha dimostrato grande attenzione e volontà".