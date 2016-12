Milan. Van Ginkel, l'infortunio è serio

23:03 - Trauma distorsivo con interessamento legamentoso alla caviglia destra. E' arrivata la diagnosi del ko di Marco Van Ginkel, sfortunato esordio in quel di Empoli. Ed è un la diagnosi pesante, i tempi di recupero saranno precisati nelle prossime ore, in base all'evoluzione clinica. E' cominciata così l'avventura in rossonero del giovane olandese, sul quale il Milan ha posato tante attese e attenzioni. Gli auguri di rito e la speranza/certezza di rivederlo presto in campo.

Certo è che la carriera di Van Ginkel, 22 anni il prossimo dicembre, sta attraversando un momento delicato. E questa data di settembre, la vive un po' come un incubo.

Era il 24 settembre 2013... In campo Swindon Town-Chelsea, e nel Chelsea di Mourinho in campo Van Ginkel e Torres. Finì 0-2, un gol lo segnò Torres, ma la partita di Van Ginkel (seconda e ultima presenza coi Blues) durò solo 10 minuti. Poi un terribile incidente per una zolla mal posizionata, l'infortunio al ginocchio e nove mesi per tornare in campo. Da segnalare: il gol di Torres arrivò poco dopo il ko di Van Ginkel.

Un anno (meno un giorno) dopo, 23 settembre 2014, ecco Empoli-Milan. E il debutto con infortunio di Van Ginkel, caviglia destra, dopo mezz'ora. A seguire, il gol di Torres. Come un anno fa.

Sequenze di un film già visto, coincidenze (quasi) incredibili. Ma stavolta non lo aspetteremo 9 mesi. Questo no.