Milan, ufficiale: esonerato Seedorf e Inzaghi nuovo allenatore

12:17 - Il Milan ha esonerato Clarence Seedorf e ha affidato la prima squadra a Pippo Inzaghi fino al 30 giugno 2016. Tutto già deciso, mancava solo l'ufficializzazione dell'addio del tecnico olandese e dell'arrivo al suo posto dell'attuale allenatore della Primavera: che è giunta attraverso una nota del club rossonero sul proprio sito. Di fatto Inzaghi ha già cominciato a costruire quello che sarà il suo gruppo nella prossima stagione.

"AC Milan comunica di avere esonerato l'allenatore Clarence Seedorf e di avere affidato la Prima Squadra, fino al 30 Giugno 2016, a Filippo Inzaghi". Questo lo scarno comunicato apparso sul sito del Milan, che ha sancito di fatto una situazione già esistente. Inzaghi infatti ha già cominciato a partecipare alle riunioni di mercato con Berlusconi e con Galliani. Con l'ad rossonero Pippo è stato a pranzo a Ibiza con Jeremy Menez. La trattativa per la risoluzione consensuale fra il Milan e Seedorf, che ha altri due anni di contratto, non è mai decollata, così il club ha deciso per l'esonero.

INZAGHI: "GIORNATA INDIMENTICABILE"

Le prime parole di Pippo Inzaghi da nuovo allenatore del Milan, sono state affidate al sito ufficiale del club: "Sono felicissimo, oggi per me è un giorno indimenticabile. Ringrazio il Presidente Berlusconi e tutta la Società per la fiducia e la prestigiosa opportunità professionale che mi sono state concesse. Sono onorato e orgoglioso di essere l'allenatore di una squadra che è stata la mia vita per tantissimi anni, una squadra e una Società con la quale ho condiviso gioie ed emozioni indelebili. Darò tutto me stesso per questi colori, con dedizione, passione e determinazione, come ho sempre fatto sia da calciatore sia da allenatore delle Squadre Giovanili. Un abbraccio ai tifosi rossoneri. Forza Milan!".