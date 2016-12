Milan, Torres subito o no? Inzaghi studia il cambio di modulo 

20:54 - Sarà rivoluzione oppure alla fine nulla cambierà? Una settimana per capire. Ma ad oggi non è così sicuro il debutto di Torres dal primo minuto contro il Parma perchè la brillante partita contro la Lazio potrebbe in effetti spingere Pippo Inzaghi a non cambiare uomini e assetto. Anche perché durante la visita di venerdi scorso a Milanello, il presidente Berlusconi non ha solo espresso la sua soddisfazione per un Milan con sempre meno bad boys in rosa ma si dice abbia voluto confrontarsi anche con l'intero staff rossonero sul futuro tecnico e tattico della squadra dopo gli ultimi rinforzi .



Schierare Torres sarebbe importante dal punto di vista mediatico e, ovviamente, anche sul piano della concretezza offensiva. Ma ci sono almeno altri due aspetti da considerare che potrebbero spingere in un'altra direzione: il primo è legato al ricordo del debutto insufficiente di Ibrahimovich a Cesena quattro anni - rigore sbagliato e prestazione in generale sotto tono a riprova di un ancora non felice inserimento nei meccanismi di squadra - il secondo riguarda invece la opportunità o meno di cambiare il tridente d'attacco del debutto molto piaciuto a Superpippo. Più facile, al limite, potrebbe essere in questo caso l'inserimento di Bonaventura a sinistra come mezzala con il sacrificio di Muntari o Poli.



Ecco allora la soluzione alternativa: il cambio di modulo, con però pochi giorni a disposziione per affinarlo. Quindi il passaggio al 4-2-3-1 con De Jong e Muntari davanti alla difesa e con Honda, Menez e El Sharaawy dietro Torres. Sole mare riposo dunque ma con qualche pensiero nella breve vacanza di Pippo Inzaghi.