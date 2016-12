Milan, Tassotti verso l'addio: arriva Stam

17:23 - Dopo 34 anni di onorata carriera rossonera, l'avventura al Milan di Mauro Tassotti, prima come giocatore e poi come allenatore, potrebbe finire a giugno. L'ipotesi che lo storico vice lasci Milanello a fine stagione sta prendendo sempre più piede, con la volontà di Clarence Seedorf di circondarsi di nuove figure nello staff tecnico: Jaap Stam è sempre più vicino a essere il secondo del tecnico da luglio, ma è in arrivo anche Crespo.

Il piano di rinnovamento tattico e tecnico di Seedorf è chiaro e determinato. Gli arrivi di Stam e Crespo, piste non ufficiali ma piuttosto concrete, non saranno le uniche novità nello staff tecnico 2014/15. A pagare con il posto sarà dunque molto probabilmente Mauro Tassotti che potrebbe cercare un'avventura come titolare della panchina altrove. Un addio che arriverà dopo 34 anni di Milan, dal 1980 al 1997 come giocatore e da lì in poi prima come tecnico delle giovanili (due vittorie al Viareggio 1997-2001) e in seguito come vice, ormai storico, di Maldini, Ancelotti, Leonardo, Allegri e proprio di Seedorf.