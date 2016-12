Milan, Tassotti: "Con Seedorf stavo male, volevo andarmene"

17:44 - Mauro Tassotti è un irriducibile. E dopo aver pensato di lasciare il Milan almeno un paio di volte negli ultimi sei mesi, ha deciso di rimanere: "Dopo l'esonero di Allegri mi sentivo colpevole tanto quanto quelli che erano andati via. Le difficoltà sono venute fuori quando mi sono trovato a lavorare con una persona che non mi aveva scelto (Seedorf, ndr). In panchina e a Milanello stavo male e volevo andarmene. Poi Inzaghi mi ha convinto...".

L'ex difensore è intervenuto in conferenza stampa durante la quarta edizione di Crociera Rossonera: "Con Seedorf è stato un rapporto non facile. Ma sono cose passate ed è inutile parlarne. Non ha ancora parlato lui, non ha parlato la società. Io ho cercato di comportarmi nel modo migliore mettendomi a sua disposizione. Ma per essere collaborativo devi anche sentirti a tuo agio e in quel periodo non stavo bene".

Con il tecnico olandese non è mai sbocciato il feeling, cosa che è avvenuta con Superpippo: "Inzaghi mi ha coinvolto tanto. Anche con Allegri ero molto coinvolto, lui è un grande allenatore e merita di trovare una grande squadra. Adesso però non lo seguo e rimango al Milan, è sempre stato difficile lasciare questa società. Ho parlato con Pippo e mi ha fatto capire che mi sarei trovato bene. Lui si è confrontato con me sulle scelte degli altri collaboratori e sono convinto che faremo un bel lavoro. Speriamo di fare una bella stagione". Ecco gli obiettivi: "Ripartiremo dalla famiglia Berlusconi e da Inzaghi che è stato scelto per portare il Milan in alto. E anche dai nostri tifosi: vogliamo uno stadio pieno ma dipende da noi. Non è vero che non corriamo, dobbiamo tornare a fare il Milan. Vincere e riportare entusiamo allo stadio che è quello di cui abbiamo bisogno".

Non manca un'analisi tattica sul ruolo di Balotelli e sulla convivenza ritenuta impossibile con Pazzini nell'ultimo scorcio della stagione scorsa: "Sono state fatte delle scelte, bisogna capire ancora il vero ruolo di Kakà. All'inizio era un trequartista poi una seconda punta... Balo ha delle difficoltà ad interpretare al meglio il ruolo di centravanti. Non è ancora detto con che modulo giocheremo e lo decideremo a fine mercato. Giocare una volta a settimana potrebbe agevolarci".