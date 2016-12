Milan, Tassotti assolve Allegri: "L'allenatore ha pagato per tutti"

19:11 - In attesa di Seedorf, Tassotti prenderà in mano le redini del Milan in Coppa Italia contro lo Spezia. E il sostituto del tecnico rossonero assolve Allegri: "Siamo arrabbiati tutti, paga l'allenatore, ma le colpe sono di tutti, in primis noi che eravamo lo staff tecnico. Abbiamo avuto tante possibilità per rimediare ma mi è sembrato inevitabile quello che è successo". Poi lancia Pazzini: "In Coppa in attacco toccherà a lui".

LA CONFERENZA

L'incontro con la stampa di Tassotti inizia con una domanda sulla Coppa Italia

"E' molto importante andare avanti in Coppa. E' una strada che ci può portare in Europa anche perchè in campionato abbiamo molti punti di distacco. Avremo il vantaggio di giocare due partite secche in casa e dobbiamo cercare di sfruttare bene il sorteggio e arrivare fino in fondo alla Coppa ci consentirebbe di arrivare in Europa".



Fatti e non parole

"Noi giocheremo con la squadra per vincere, senza fare troppi esperimenti. Il momento è difficile e io oggi ribadirò alla squadra l'importanza della partita e da domenica penseremo al campionato. Dobbiamo fare dei fatti e poche parole".



Addio a Matri, tocca a Pazzini

"Matri farà le visite con la Fiorentina, domani giocherà Pazzini ed è tornato Petagna che è cresciuto con noi. Li siamo coperti"



Il momento della squadra

"Mi è sembrato giusto dare la mia disponibilità, sono a disposizione della società. Siamo arrabbiati tutti, ma le colpe sono di tutti, in primis noi che eravamo lo staff tecnico. Abbiamo avuto tante possibilità per rimediare ma mi è sembrato inevitabile quello che è successo. La società ha fatto la sua scelta. Io posso dare la mia conoscenza, trasmettere come si sta al Milan e le mie competenze. Sono tanti anni che faccio l'allenatore". "Dobbiamo lottare con il coltello tra i denti ogni partita. Non possiamo pensare di giocare come contro il Sassuolo. Abbiamo preso 4 gol in 35 minuti e sono stati anche dei gol banali. Senza togliere i meriti agli avversari. Dobbiamo voltare pagina e dobbiamo farlo il prima possibile"



Questione difesa, El Shaarawy e Boateng

"In difesa anche lo scorso anno abbiamo preso parecchi gol, poi nel ritorno abbiamo registrato meglio i movimenti. Abbiamo perso solo con la Juve e con il Barcellona. Giocavamo meglio mentre quest'anno siamo partiti male, abbiamo cambiato il nostro modo di giocare, abbiamo perso El Shaarawy fino a questo momento, è stata fatta la scelta di Boateng e abbiamo scelto altre strade e ci siamo complicati la vita e non siamo riusciti a tornare sulla retta via".



Il futuro di Tassotti

"Io ho un contratto fino a giugno e fino alla scadenza starò qui e poi farò una chiacchierata con la società. Adesso la partita più importante è la partita di domani. Per entrare in Europa è una strada da percorrere mentre in Champions sarà dura".



L'esonero di Allegri

"C'era tristezza e magone. Diventa difficile e brutto vedere persone che svuotano i loro armadietti e dà molta tristezza. Noi comunque siamo dei privilegiati e ben pagati. In quei momenti, non è stato facile. Per tutti".



Arriva Seedorf, Milan ai milanisti

"Quello che ha detto Max è la realtà dei fatti. Ci sono stati grandi giocatori che sono diventati grandi allenatori e altri invece che non hanno avuto fortuna. A Clarence non gli mancano personalità e sono curioso di vederlo al lavoro". "Milan ai milanisti? Mi auguro che questo avvenga. Io spero che ci sia un cambio di mentalità e un ritorno ai vecchi valori".



Consigli a Seedorf?

"Lui conosce bene l'ambiente, mi confronterò con lui e sono pronto a chiarirgli tutte le situazioni delle quali mi farà richiesta."



Spezia il prossimo ostacolo

"E' una buona squadra, ci saranno tanti tifosi loro mentre i nostri saranno arrabbiati. L'ambiente non sarà facile e hanno anche un buon allenatore". "Giocheremo sulla falsa riga di quello che abbiamo fatto fino ad oggi - ha aggiunto -. Non posso stravolgere la squadra dall'oggi al domani e le scelte verranno fatte in base all'importanza della partita". "In porta penso che giocherà Abbiati"



"Honda sarà in campo

"Honda giocherà dall'inizio. Siamo rimasti soddisfatti della prestazione che ha fatto col Sassuolo dove ha fatto vedere grandi doti tecniche e pericolosità negli ultimi 25 metri".



Difesa e coesistenza Kakà-Honda

"Dobbiamo recuperare Abate, insieme a De Sciglio sono giocatori importanti. Se si vogliono far giocare anche giocatori con propensioni offensive, c'è bisogno di grande sacrificio da parte di tutti nella fase difensiva. Spesso perdiamo i nostri attaccanti, in fase di pressing, nei primi metri di possesso palla avversario".



Questione Rami

"Rami si allena con noi da tanto tempo e credo che quella dell'inserimento sia solo una scusa. Per domani sarà preso in considerazione".



Il momento societario

"Ci è stata sempre vicina nonostante un girone d'andata molto alterno nei risultati. Non so se qualcosa può aver disturbato i giocatori. Eravamo nelle condizioni di fare più punti e non lo abbiamo fatto. I tanti infortuni che abbiamo avuto hanno influenzato il rendimento della squadra. Quello si e dobbiamo capire il perché"