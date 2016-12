Milan, Taarabt si presenta: "Qui realizzo un sogno. Mi ispiro a Zidane"

13:57 - Prime parole da rossonero per il neo acquisto Adel Taarabt, presentato a Milanello dall'a.d. Adriano Galliani. "Quando ho firmato e passato le visite, potevo finalmente esaudire il sogno di giocare con il Milan" ha detto l'ex Fulham. Poi continua "Spero di guadagnare la fiducia di mister Seedorf". Infine una domanda su chi sia l'idolo della sua infanzia: "Zidane, sono cresciuto con lui, tutti siamo cresciuti con lui".

Taarabt ha specificato la sua posizione ideale ("Sono un trequartista, amo giocare al'attaco, il mio ruolo preferito è centrale, ma non ho nessun problema a giocare a destra o a sinistra) per poi rispondere a chi chiedeva come mai non fosse esploso fino ai 25 anni. "E' vero sono un giocatore giovane, tutti dicono che ho talento e tutti dicono che sarei dovuto passare a un club di più alto livello. Al Qpr ho avuto la possibilità di andare al Psg, Briatore non voleva cedermi. Qui posso mettermi in mostra".

Sul giocatore e sul suo presunto caratteraccio è stato invece interpellato anche Adriano Galliani: "Io credo che il carattere si possa cambiare. Se sei scarso non puoi cambiare. Tra un giocatore scarso e il carattere difficili scegliamo il secondo. Non scegliamo i giocatori dal carattere difficile, cerchiamo di operare anche su quello".