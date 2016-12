Milan, spunta la maglia 2014-2015

21:34 - La stagione in corso non è ancora finita, ma sul Web è già partita la caccia alle maglie del prossimo campionato di Serie A. Il sito Passionemaglie.it ha pubblicato l'immagine di quella che potrebbe essere la divisa del Milan per la stagione 2014/2015. La novità che balza maggiormente all'occhio è l'assenza del logo sociale, sostituito, come nell'anno del centenario, dalla croce di San Giorgio.