Milan, spunta il tycoon asiatico Peter Lim

17:52 - Anche il Milan pesca in Oriente. Barbara Berlusconi domenica partirà per gli Emirati Arabi per incontrare lo sponsor Fly Emirates e poi ha già in agenda un nuovo viaggio in Asia. Destinazione Singapore, patria di Peter Lim, il magnate che di recente ha cercato di acquistare il Valencia e che ora sembra interessato al 30% delle quote rossonere. Il tycoon è già stato a San Siro insieme al socio Mendes: sul piatto 300 milioni di euro.

Grande appassionato di calcio, secondo La Stampa e il Corriere della Sera, Lim ha assistito a Milan-Chievo col manager portoghese della Meriton Capital Limited, fondo di investimenti che a febbraio ha sborsato 45 milioni per i cartellini di André Gomes e Rodrigo del Benfica. La visita al Meazza del tycoon asiatico è passata quasi inosservata ai tifosi, ma non agli addetti ai lavori, che conoscono bene il personaggio e le sue ambizioni.



Lim, stando a Forbes, è l'uomo più ricco di Singapore e può vantare un patrimonio personale stimato intorno ai 2 miliardi di dollari proveniente principalmente dal comparto immobiliare. La sua passione per il calcio è nota e in passato ha già cercato di mettere le mani su Valencia, Liverpool, Atletico Madrid e Middlesbrough.



E ora sembra aver puntato il Milan. I rossoneri, infatti, sono a caccia di partner e, per dare inizio alla nuova era della società, sono disposti a cedere il 30% delle quote del club. Cifre importanti, che si aggirano intorno ai 300 milioni di euro. Per ora, stando ai ben informati, siamo solo ai primi contatti, ma presto la trattativa potrebbe entrare nel vivo anche in vista della realizzazione del nuovo stadio di proprietà. In Casa Milan tutto sta cambiando e un nuovo partner internazionale potrebbe essere fondamentale per la rinascita.